大黒摩季が10月1日、制作中のニューアルバム『55 RED』収録予定曲より「カカオ de サルサ」「SHINE ON ME」を同時先行配信リリースすることが発表となった。この2曲は、現在開催中の全国ツアー＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 RED-＞で既に披露されているもの。配信中の「Mira mira mira」を含め、アルバムのCDパッケージリリースを前に3曲が先行配信で届けられる。「カカオ de サルサ」は、カカオに含まれる健康成分“カカオポ