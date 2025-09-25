サッカーの女子プロ「ＷＥリーグ」の大宮に所属するＭＦ仲田歩夢（あゆ）が私服のプライベートショットを披露した。仲田は２５日までにインスタグラムで「先日の推し活！かわいくて、かっこいいＴＷＩＣＥちゃんがだいすきです」と韓国の人気ガールズグループの公演に足を運んだことを報告。「いつもたくさんのパワーをありがとう」とメッセージを送り、髪を下ろしてウエストを見せた私服姿をアップした。整った顔立ちから