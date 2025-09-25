人類はどのように数をかぞえ始めたのかいろいろな物の個数をイチ、ニ、サン、シ、…と数える自然数1, 2, 3, 4, …の起源を考えると、紀元前1万5000年〜紀元前1万年頃の旧石器時代の近東（北アフリカの地中海沿岸部、東アラブ地域、小アジア、バルカン半島など）に、動物の骨に何本かの線を切り込んだ「タリー」と呼ばれるものがあった。それらの切り込みは、特定の「具体的事物」に関係していると考えられている。1日1日の太陰暦を