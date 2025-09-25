川尻達也インタビュー前編世界最高峰の総合格闘技（MMA）団体、「UFC」。世界中の猛者が集うその舞台は、しばしば"魔境"や"修羅の国"とも呼ばれる。日本人でその頂にたどり着いた者はいまだいない。日本時間８月17日、米シカゴのユナイテッド・センターで行なわれた「UFC 319」では朝倉海（当時ランキング15位）が、 38歳のベテラン、ティム・エリオット（当時ランキング11位）と対戦し、２ラウンドにギロチンチョークでタッ