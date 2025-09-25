国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！「夫育て」担当はプロがベストスキルアップには「ほめてのばす」が効果的と言うけれど、夫に対してそれをするのが妻の役割、と言われるとつらい……。プロに頼める仕組みも登場し始めています。【“夫