木村和久の「新・お気楽ゴルフ」連載◆第54回今年の夏も記録的な猛暑となりました。これはもう、夏はゴルフをしないほうがいいのではないか。最近、マジでそう思います。ですが、ゴルフにまつわることを仕事にしており、定期的にラウンドをしなければなりません。いわば、酷暑をどう乗りきったか？ということがネタとなり、それが仕事になるため、猛烈な暑さのなかでも休むわけにはいかない......って、なんだかなぁです。