水中で泳ぐエイの着地がかわいすぎるとXで話題になっている。 【写真】ドヤ顔で華麗な着地を見せる 水槽の外側におなかを見せて泳ぐエイが、ジャンプしたと思ったら、小さな足でシュタッ！と砂底に着地。もちろんエイに足があるわけがないのだが、さらにエイの裏側を観察すると、にっこり笑う宇宙人の表情まで浮かび上がってくる。動画を投稿したアクアマリンふくしま（福島県いわき市）の担当飼育員に話を聞いてみた。 ―