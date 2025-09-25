半導体実績風向計」と呼ばれる米マイクロンテクノロジーが6〜8月の業績で市場の予想を上回るアーニングサプライズを記録した。広帯域メモリー（HBM）の需要が急増した効果だ。マイクロンは23日、6〜8月期の売り上げが113億2000万ドルに達したと発表した。前年同期比46％増加し、証券会社予想平均の111億5000万ドルを上回った。HBMに使われるDRAMの価格・需要がいずれも上昇し、売り上げの79．3％がDRAMから出た。営業利益も126％