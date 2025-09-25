参院選直後、自民党「下野論」を唱え、耳目を集めた齋藤氏。前回の総裁選では出馬を模索したが、石破総理の元側近は今回どう臨むのか。前編記事『【総裁選討論会開始！】齋藤健前経産相が語る「自民党総裁の３条件」』より続く。新しい連立政権の枠組みが必要だそして最後に、野党と協議ができること。衆参両院で少数与党になっている現状で、安定した政治を行うためには野党を引き込んで連立政権を作るしかないと私は思っています