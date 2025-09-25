「他の飲食店が行かない道を、私は行く。」9月18日、こう銘打った全面広告が大手紙に載った。出したのはトリドールホールディングス（HD）の粟田貴也社長兼CEO（63）。同社は前日、運営する「丸亀製麺」で、店長の年収を今の最大520万から、最大2000万円まで引き上げると発表した。「11月から新店長制度を導入。店長の年収ランクを四つの階層に分け、今後3年で2000万円クラスの最上位の店長を10人誕生させる予定です」（経済部記