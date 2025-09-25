9月14日、「世界スーパーバンタム級タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」が行われ、井上選手は4団体同時防衛に成功しました。井上尚弥選手の父親兼専属トレーナーであり、『努力は天才に勝る！』の著者である井上真吾氏へのインタビューを前後編に分けてお届けします。【前編】パーフェクトな勝利−−今回は「パーフェクトな勝利」と言っていい内容だと思いましたが、トレーナーの立場からはどうですか？井上