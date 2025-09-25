体調と肌の変化を実感し、その魅力を伝えたいとInstagramで「せいろ」レシピを投稿し始めたりよ子さん。いつでも手に入りやすい食材、そして意外性のあるレシピが評判となり、フォロワーは１年半で10万人を超えるインスタグラマーに。彼女の「せいろ」レシピを紹介する著書『すべてを蒸したい せいろレシピ』は第12回料理レシピ本大賞 in Japan 2025にて料理部門大賞受賞という快挙も成し遂げた。9月25日には2冊めとなる『すべてを