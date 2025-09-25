●午前中は東部の瀬戸内側を中心にぐずついた空模様●夕方ごろにかけて、広く雨は落ち着く見通し●空気中に湿気が多く、非常に蒸し暑い一日に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内ではきのう24日(水)の夕方ごろから、九州と四国の間の豊後水道から流れ込む湿った南風により、中部や東部を中心に雨は強弱を繰り返しながら降り続きました。この時間は岩国市周辺に、やや活発な雨雲が広がっています。。 きょう25日(木)も北海道付近の低