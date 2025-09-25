イライラ、肩こり、だるさ……病院に行くほどではない不調を感じてる人は多いもの。その原因のひとつとして「自律神経の乱れ」が考えられます。今回は自律神経の名医、順天堂大学医学部・小林弘幸教授による『カラダの不調が9割消える! 自律神経の整え方見るだけノート』(宝島社)より「非日常空間でのリフレッシュ」についてお届けします。○■「神社に行く人は成功する」は理にかなっている日常の流れを少し変えるだけで自律神経