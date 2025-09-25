米Microsoftは9月24日（現地時間）、AIアシスタント「Microsoft 365 Copilot」のAIモデルにAnthropicの「Claude」ファミリーを追加したことを発表した。まずは高度な調査・分析を担うAIエージェント「Researcher」と、業務用エージェントを作成・運用できる「Microsoft Copilot Studio」で、OpenAIモデルに加えてAnthropicのモデルを選択できるようになる。MicrosoftはCopilotで、同社と戦略的パートナーシップを組んでいるOpenAI