山形県鶴岡市の市立加茂水族館は２２日、「インテグラルクラゲ」の展示を始めた。和歌山県で採集され、新種として今年報告されたクラゲで、同館によると世界初の展示。インテグラルクラゲは、傘は半球形で口の部分が短くしわになっている。生殖腺がアルファベットの「Ｓ」を縦に長く伸ばした積分記号の「インテグラル」に似ているため、インテグラルクラゲと名付けられた。展示では傘の直径１センチほどのクラゲ２０〜３０匹が