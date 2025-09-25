寮を完備、通訳もいる優良「受け入れ先」「日本で働きながら技能を学ぶ」外国人実習生の存在が何かと物議を醸しているが、その最たるものが「職場からの失踪」だ。出入国管理庁の発表によると、令和6年の技能実習生の失踪者数は6510人とされ、過去5年間の失踪者は38321人にのぼる。今年5月時点でも9416人が不明のままだ。技能実習生が「余程のことがない限り転籍（職場を変えること）ができない」立場であることから、職場でのトラ