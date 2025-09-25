米野球界の名門ロサンゼルス・ドジャーズのスター・大谷翔平を追い続け、今年で12年目を迎えた番記者、柳原直之。日本ハム時代、メジャー挑戦、WBC優勝、移籍、2024年ワールドシリーズ、50-50達成、結婚、愛犬デコピン、二刀流復活……これまでの取材を通して 大谷翔平に聞いた質問は数千を超える。その中から記者が特に「大谷らしさ」が見えたと感じた17問の回答を軸に、その時の背景や想いを詳細に語った珠玉のノンフィクション