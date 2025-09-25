藤原新也さん＝2025年8月12日、東京都内、小山幸佑氏撮影 世界には、においが満ちている。インドやアメリカ、そして日本を長く旅し、生と死、社会を見つめてきた作家の藤原新也さん（81）は、それぞれの場所でどんなにおいを感じてきたのだろうか。写真家としての「嗅覚」についても、語ってもらった。――世界中を旅してきました。一番覚えているにおいは何でしょう。火葬の煙のにおいにはかなり感じるものがあった。