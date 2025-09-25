トヨタだけが勝者に…今年上期、世界の自動車大手の業績の明暗が明確に分かれた。わが国では、トヨタ、および同社と業務資本提携関係にあるスバル、マツダ、ダイハツの販売台数は増えた。特に、エンジン車やHV（ハイブリッド）、PHV、EVなど全方位で展開するトヨタの7月の世界販売と生産実績は過去最高を記録した。それに対して、ホンダ、三菱自動車、スズキ、そして日産の厳しさは高まった。米国や欧州では、大手自動車メーカーの