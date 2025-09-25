７月に元Ｋ−１王者の格闘家・武尊との結婚を発表したタレントの川口葵（２６）が２１日付で自身のインスタグラムを更新。幼少期のショットを投稿した。「わっしょい」とつづり、ハチマキをつけ、赤の法被姿でイスに座った写真を公開した。この投稿にファンからは「面影ある」「愛らしい」「お祭り女ですね」などの反応が集まっている。