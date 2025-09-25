ガールズグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」が、初の北米ツアーを23日のメキシコシティ公演を最後に、大盛況で打ち上げた。韓国メディアが報じた。韓国メディアのスポーツソウルは25日「メンバーたちは、相変わらずガールズグループのパフォーマンス最強者らしい力量を披露し、ランニングタイムの間、休む暇もなく走り、ファンたちは歓呼と合唱で応えた」と報じた。LE SSERAFIMはこれまで、ニューアーク、シカゴ、グラン