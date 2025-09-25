地球温暖化による海水温の上昇で、海洋環境が変化する中、日本海で捕獲されたある魚が注目を集めている。「君は日本海にいたら行けないはずの魚では…？」。そんなコメントとともにX上に投稿された魚の正体とは―。【写真】日本海で網に掛かった珍客はこの魚でした！投稿したのは、X名・出雲の釣り人 "わや"（@turiaka0320）さん。島根県在住の漁師で、29歳男性。島根県出雲市塩津町の沖合に設置していた定置網に、ある魚が入って