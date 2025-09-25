俳優の高岡蒼佑さん（43）が24日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。映画『パッチギ！』（2005年）や「クローズZERO」（2007年）、TVドラマ「ROOKIES」（TBS、2008年）などで人気を博した高岡さんの最新ショットがネット上で話題を呼んでいる。【写真】「1番好き」腕にタトゥーを彫り込んだ高岡蒼佑さん高岡さんは、色鮮やかなネオンライトが輝く夜の街に半袖シャツ姿でたたずむ写真をアップ。白色の服とは対照的に、