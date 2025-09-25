「ビジネスでヒールなしの靴はNG」そんな思い込みを覆したのは、同僚のローファー姿だった。日中は歩きやすい靴で過ごし、会場直前でヒールに履き替える。パリジェンヌ流の柔軟な靴選びは健康にも直結していた！【画像】パリジェンヌの基本はハイヒールではなかった？『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち3回目〉 「ビジネスでヒールなし