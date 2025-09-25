俳優北村匠海（27）が24日、都内で主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督、10月24日公開）完成披露試写会に登壇した。生まれ変わるなら何になりたいか聞かれると「ヤドカリ」と回答。「役者ってヤドカリじゃないですか？」とし、「センスの良いヤドカリもいるし、その貝はないんじゃないかっていうヤドカリも。ヤドカリになっておしゃれな家を探したい」。林裕太（24）綾野剛（43）も登壇。