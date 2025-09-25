囚人たちの過酷な労働により４倍の猛スピードで造られた道路 廉価な労働力として使役された囚人たち 明治維新後、佐賀の乱や西南戦争などの反乱が相次ぎ、自由民権運動の激化で多くの人が捕らえられました。そのため監獄が足りなくなり、政府は北海道に集治監（刑務所）を設置して重罪人を移すことにしました。 明治14年（1881）、樺戸集治監（月形町）が設置され、その翌年に空知集治監（三笠市）、明治18年（1885）に釧