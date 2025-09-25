フジテレビの堀池亮介アナウンサー（２９）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。育児休暇を終えて職場に復帰したことを報告した。「産後パパ育休を終えて、昨日から仕事に復帰しました！」と伝えた堀池アナ。「この約１か月間、毎日子どもと妻と過ごし、かけがえのない時間を一緒に重ねることができました」と８月１２日に誕生した第１子男児と過ごす姿のショットをアップした。「どれもが愛（いと）おしく、宝物のよ