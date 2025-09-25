この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじさくらは自宅安静のため、家の中でシュウと過ごしていました。しかし、シュウに話しかけても反応がなく、虚しさを感じます。自宅安静のため、リトミックに行こうというママ友の誘いを断を断ったさくら。すると心配したママ友は息子を園庭開放に連れて行ってくれると申し出