イスラエル南部に24日、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるドローン攻撃があり、少なくとも20人が負傷しました。イスラエルメディアによりますと、南部のリゾート地・エイラートに24日、イエメンのフーシ派によるドローン攻撃があり、ショッピングモールの周辺に落下しました。この攻撃で少なくとも20人が負傷、そのうち2人が重傷だということで、イスラエル軍は迎撃に失敗した原因を調べています。エイラートでは9月、空港