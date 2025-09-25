ゴンチャは、2025年9月25日から「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を販売します。選べる2種類の秋のほうじ茶ミルクティー秋限定の「秋焙煎ほうじ茶」は、香ばしさが引き立つ強めの焙煎茶葉をブレンド。旨みと香りが詰まった一番摘み茶葉をじっくり熟成させ、まろやかな口当たりと深みのある後味が楽しめる1杯です。秋焙煎ほうじ茶のラインアップは、以下の通り。・秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー（ICED/M） 香ば