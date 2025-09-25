普段は教える立場の林修が生徒となり、国民が“今”知りたいテーマを、さまざまなジャンルの専門家から深掘りして学んでいく『林修の今知りたいでしょ！』。2013年の番組スタート当初47歳だった林が、9月2日に還暦を迎えた。そんな林に、この先もさらにパワーアップして元気に学び続けてもらうべく、2週連続で「秋の健康総チェック！3時間スペシャル」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1週目となる本日9月25