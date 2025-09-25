※2025年6月撮影トップ画像は、耕書堂。台東区のホームページに案内があります。夜間は、ライトアップされてシャッターに描かれた浮世絵が愉しめるそうです。耕書堂も吉原神社で遭遇した団体さんで店内は満員状態。入店は遠慮しました。※2025年6月撮影千束四丁目交差点の角にあります。※2025年6月撮影土手通りに向かって歩いています。何ともユニークな大工さんの看板。※2025年6月撮影台東区の「旧町名由来案内」がありました。