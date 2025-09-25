（桜沢信司気象予報士 9月23日）「たくさんのハチ！猛暑の影響がミツバチにも出ているんです」 【写真を見る】猛暑の影響がミツバチにも…産卵減り数が減少 働きバチが少ないと冬を越せずに凍死？ 春先のハチミツも減ることに 異変が…例年より2割程 ハチの数が少ない こちらは愛知県西尾市にある養蜂場。約400万匹のセイヨウミツバチを飼育し、毎年10トン以上のハチミツを生産しています。（びーはいぶ 羽佐