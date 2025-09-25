中国広東省の週刊紙、南方週末は23日、「仲介料3万元払って日本へ、技能実習生の異国での『大きな賭け』」と題する記事を配信した。記事には、王京京さんという河南省出身の19歳の女性らが登場する。王さんの日本での生活はすでに4カ月余りが過ぎた。王さんは来日前に三つの仕事を経験しており、最初の上海での仕事は1日12時間、時給は18元（約370円）だった。1年働いて耐えられなくなり、その後は日本料理店の店員や家政婦派遣会