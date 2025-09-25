TBSの定例社長会見が24日、都内で行われ龍宝正峰社長が「東京2025世界陸上」放送の手応えを語った。13日から9日間放送し、のべ約62万人が会場の国立競技場に足を運び、視聴率も好調。「素晴らしい大会を放送できた。中継させていただく我々の財産かなと実感しました」。一方で前回大会を放送した26年の第6回ワールド・ベースボール・クラシックをNetflixが独占配信することにも触れ「このようなこと（世界陸上の好反響）を考えて