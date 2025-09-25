ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 劇場版「鬼滅の刃」初日から67日間で興行収入 動員2372万7443人 鬼滅の刃 アニプレックス トレンド 日刊スポーツ 劇場版「鬼滅の刃」初日から67日間で興行収入 動員2372万7443人 2025年9月25日 7時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 劇場版「鬼滅の刃」無限城編・第一章の興行収入について24日、発表された 公開初日から67日間で341億8647万400円、動員2372万7443人を記録 また、全世界公開の日本映画の歴代興行収入1位を達成した 記事を読む おすすめ記事 【巨人】ドラ１・石塚裕惺がプロ初安打！広島・玉村から通算４打席目で待望の快音 2025年9月23日 19時29分 『鬼滅の刃』尊いプロポーズ…新ビジュアルに大反響 猗窩座が鬼になる前の姿に「涙腺崩壊する」「この二人の幸せが続いて欲しかった」 2025年9月24日 11時50分 4人目不倫発覚の妻（仁村紗和）、ついに離婚も“失踪” 『完全不倫』最終話あらすじ 2025年9月23日 18時0分 妻夫木聡 「国宝」歴史的ヒットに思うこと「いい加減そういう時代は抜け出せたらいいなって」 2025年9月21日 12時48分 竹中直人 芸能界入りのきっかけとなった大物芸人「僕のことを凄い褒めてくれて、それから知らないうちに」 2025年9月21日 16時11分