「劇場版『鬼滅の刃』無限城編　第一章　猗窩座再来」（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable日刊スポーツ

劇場版「鬼滅の刃」初日から67日間で興行収入 動員2372万7443人

  • 劇場版「鬼滅の刃」無限城編・第一章の興行収入について24日、発表された
  • 公開初日から67日間で341億8647万400円、動員2372万7443人を記録
  • また、全世界公開の日本映画の歴代興行収入1位を達成した
