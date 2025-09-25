ＪＲ東日本は２４日、山手線の高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）周辺の再開発地区「高輪ゲートウェイシティ」に整備したバイオガス施設を報道陣に公開した。地区内から出る食品廃棄物でバイオガスを作り、ホテルの給湯用の熱源として利用する。バイオガス施設は地区内の地下に整備した。地区内の飲食店や食事を提供する大型会議場から出る食品廃棄物を集め、発酵させてバイオガスを作る。ＪＲ東によると、食品廃棄物の容量を７