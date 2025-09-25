読売テレビは24日、大阪市の同局で秋の番組改編説明会を行い、同局制作の日本テレビ系バラエティー「浜ちゃんが！」（水曜深夜0時59分）の同日での放送終了と、後継新番組「吉田と粗品と」（同、10月1日スタート）の開始を発表した。田中雅博コンテンツセンター長は「総合的に判断して放送終了となりました。『HAMASHO』などもありましたし、弊社の深夜番組に長年にわたって貢献いただいた浜田さんには感謝しかない」と頭を下げた