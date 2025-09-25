【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円25銭円安ドル高の1ドル＝148円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1732〜42ドル、174円71〜81銭。米追加利下げのペースが鈍化するとの観測から米長期金利が上昇したことを手がかりに、円売りドル買いが優勢だった。