国連本部で開かれた気候サミットでビデオ演説する中国の習近平国家主席（右上）＝24日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】中国の習近平国家主席は24日、米ニューヨークの国連本部で開かれた気候サミットでビデオ演説し、温室効果ガス排出量を2035年までに「ピーク時と比べて7〜10％削減する」との新たな目標を発表した。気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を表明したトランプ米政権を批判し、地球温