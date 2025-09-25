モデル長谷川潤（39）が24日、都内で花王新ヘアケアシリーズ発表会に出席した。母と娘で一緒に美髪ケアができるmeritの新ヘアケアシリーズ「Osolo（オソロ）」のCMで、愛娘のアイヴォリーさん（12）と共演する。長谷川は「髪の毛を洗った後、仕上がりがすごく優しい。子供にも優しい成分が入っていて、親子で使えるのはうれしい」と笑顔。アイヴォリーさんとの共演に「こういう形で一緒にお仕事ができるとは思っていませんでした。