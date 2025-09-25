北山宏光（40）が24日、東京・渋谷区のブルガリア大使公邸で、「ブリガリア友好親善大使」就任式に出席した。日本人としては初。特命全権大使マリエタ・アラバジエヴァ氏から任命証と記念品が授与され、「日本とブルガリアの交流がさらに深まり、お互いの国が笑顔であふれる活動をしていきたいです」と意気込んだ。アラバジエヴァ氏は「今回の任命を通じて、両国の交流と相互理解が一層深まることを期待しています」とした。