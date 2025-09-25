歌舞伎俳優中村獅童（53）が24日、東京国際フォーラムで行われた「RGG SUMMIT 2025」に登場した。今年20周年を迎える人気ゲーム「龍が如く」シリーズの最新作、「龍が如く極3」に声優で出演。2009年発売の「龍が如く3」と同じ役を務め「（初演から）16年、僕も声変わりしたので…」と笑わせた。当時の声に合わせるべく「思い出すために昔の作品を聞いた」と役作りの裏側を明かした。最新作では歌の収録も行ったといい、「紅白を