「白いブランコ」「さよならをするために」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄・菅原孝（すがわら・たかし）さんが11日午後4時34分、肺炎のため都内の病院で死去した。81歳。東京都出身。葬儀は19日に近親者で行った。喪主は妻けい子（けいこ）さん。お別れの会などは未定。14年に脳出血で倒れて左半身にまひが残ったが、最後まで音楽への情熱を失うことはなかった。◇◇◇1968年（昭43）5月