アメリカのトランプ大統領が、23日に行ったアラブ諸国の首脳らとの会合で、イスラエルにヨルダン川西岸を併合させないと約束したとアメリカメディアが報じました。アメリカの政治メディア「ポリティコ」は24日、トランプ大統領が国連総会に合わせて行われたアラブ諸国の首脳らとの会合で、イスラエルにヨルダン川西岸を併合させないと約束したと報じました。イギリスやフランスなどがパレスチナを国家として承認する中、イスラエル