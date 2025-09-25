◇MLB ダイヤモンドバックス 5×-4 ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が先発登板し、6回91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点と好投。試合後、6回に投じた最後の1球を反省しました。大谷選手は6回、2アウト1、2塁とこの試合初めてのピンチに。ここでダイヤモンドバックスの4番、ガブリエル・モレノ選手に投じた6球目のスライダーは真ん中近辺となりモレノ選手に捉えられますが、打球