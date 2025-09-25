お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、10月10日スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)に出演することが25日、発表された。転職エージェント・野口俊彰役の津田篤宏(C)TBS波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大