日本の暦「二十四節気」には、自然の移ろいを敏感に捉え、生活に役立ててきた先人の知恵が込められています。今回は、秋を深く味わう節気「白露（はくろ）」と「秋分（しゅうぶん）」について、播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※尾崎の「崎」は、たつさき）に詳しく聞きました。播磨国総社射楯兵主神社本殿【白露（9月7日〜22日ごろ）】尾崎さんによると、「白露は朝晩の気温差が大きくなり、