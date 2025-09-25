SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）メガネっ娘とモンスター。 なんと、吸血鬼に誘拐されてしまった少女。聞けば、理由は「メガネの下の美しさを白日に晒すため」だそうですが……。その瞬間、どこからともなくやってきたオークが吸血鬼を撃退！（笑） ど